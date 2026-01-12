В Башкирии водолазы достали из озера более 1300 туш овец

Заместитель председателя госкомитета РБ по ЧС Лилия Каримова в беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» сообщила о том, что в Бирском районе продолжается операция по извлечению провалившихся под лед овец. По ее словам, на данный момент из воды на озере Узеть около хутора Луч достали 1332 туши.