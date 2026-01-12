В Башкирии водолазы достали из озера более 1300 туш овец

Заместитель председателя госкомитета РБ по ЧС Лилия Каримова в беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» сообщила о том, что в Бирском районе продолжается операция по извлечению провалившихся под лед овец. По ее словам, на данный момент из воды на озере Узеть около хутора Луч достали 1332 туши.
Спасатели работают в светлое время суток. Сначала производится разрушение ледового покрова, подготовка майны (проруби) в определенной зоне. После этого водолазы погружаются под воду, проводят поиски тел животных на дне, выполняют их обвязку и подъем на поверхность. Далее туши транспортируются на берег.
Операция будет продолжаться, пока не будут извлечены все трупы животных.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что причиной случившегося хозяин отары называет непогоду. Фермер заявил, что сумма убытка превысила 20 млн рублей. Ему придется оплатить работу спасателей, а также отправить тела погибших животных в скотомогильник в Елабугу, в Татарстан. Стоит отметить, что одна овца из стада, провалившегося под лед, выжила.