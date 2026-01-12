Ричмонд
Минобороны отчиталось о перехвате шести украинских дронов над Ростовской областью

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) над Ростовской областью.

Источник: Life.ru

Согласно заявлению, сделанному представителями военного ведомства, в период с семи до восьми часов утра по московскому времени 12 января было зафиксировано и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа, которые принадлежали Украине.

Также за прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолётного типа. Четыре дрона были сбиты над Ростовской областью. Ещё по два — над Крымом, Адыгеей, Курской областью и над акваторией Чёрного моря. Один беспилотник уничтожили над Воронежской областью.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

