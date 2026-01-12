Ричмонд
В Тюмени на улице найден труп человека

В Тюмени возле дома № 9 по улице Муравленко был обнаружен труп 80-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского управления МВД. По предварительным данным.

Женщина погибла 9 января.

«9 января в 9:00 у дома № 9 по улице Муравленко в Тюмени обнаружен труп 80-летней женщины. Без внешних признаков насильственной смерти», — пояснили агентству в городском отделе полиции.

Там уточнили, что причины смерти тюменки устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени под окнами многоэтажки на улице Широтной обнаружили труп мужчины. Он скончался в результате падения с высоты.