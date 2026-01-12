США обвинили Данию в незаконной оккупации Гренландии

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, 4 января опубликовала в социальной сети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета флага США, с подписью «Скоро» на фоне американской операции в Венесуэле. Впоследствии посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты остаются тесными союзниками. Комментируя данный пост, Нильсен в тот же день заявил, что подобное изображение демонстрирует неуважение, однако подчеркнул, что поводов для паники нет.