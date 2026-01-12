Столичные спасатели вызволили девять человек из пожара на Петрозаводской улице

Кроме того, пожар возник в квартире на 16-м этаже многоэтажного дома на Рублевском шоссе. Сотрудники МЧС спасли одного человека и оказали помощь еще двум пострадавшим. После локализации возгорание в обоих случаях было полностью ликвидировано, отметили в спасательных службах.