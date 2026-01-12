Столичные спасатели вызволили девять человек из пожара на Петрозаводской улице

Спасатели вызволили девять человек из пожара на Петрозаводской улице в Москве. Об этом в понедельник, 12 января, рассказали в пресс-службе столичного МЧС.
Уточняется, что в одной из квартир жилого дома загорелись личные вещи и мебель. Прибывшие на место спасатели вызволили из пожара девять человек, из которых трое — дети.
Возгорание оперативно ликвидировали, уточнили в Telegram-канале МЧС.
Кроме того, пожар возник в квартире на 16-м этаже многоэтажного дома на Рублевском шоссе. Сотрудники МЧС спасли одного человека и оказали помощь еще двум пострадавшим. После локализации возгорание в обоих случаях было полностью ликвидировано, отметили в спасательных службах.
Ранее на северо-востоке Москвы загорелись торговые павильоны. Пожар произошел в здании на улице Пришвина. Предварительно, в одном из помещений вспыхнула мебель. Пожарные ликвидировали возгорание. Огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров. Спасатели вывели из здания 15 человек, никто не пострадал.