Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

80 тонн бензина АИ-95 вытекло из резервуара на нефтебазе в Мурманской области

На нефтебазу в Оленегорске прибыл личный состав экологической организации «Экоспас».

Источник: Комсомольская правда

Около 80 тонн бензина марки АИ-95 вытекло из поврежденного резервуара на нефтебазе в Оленегорске Мурманской области. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.

«По адресу Промышленный проезд, дом 11 на территории нефтебазы произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина», — сказано в заявлении.

Как сообщают в МЧС, эксперты оперативно прекратили подачу нефтепродукта в ночь на понедельник, 12 января. Они провели подготовительные работы для откачки бензина и загрязненного снега, чтобы позже утилизировать его.

Отмечается, что для работы на место происшествия прибыл личный состав экологической организации «Экоспас».

Напомним, в ноябре прошлого года произошел разлив нефтесодержащей эмульсии рядом с тяговой подстанцией ОАО «РЖД» в Нижегородской области. Загрязняющие вещества попали в реку Черная, а затем — в пруд.