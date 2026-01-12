80 тонн бензина АИ-95 вытекло из резервуара на нефтебазе в Мурманской области

Около 80 тонн бензина марки АИ-95 вытекло из поврежденного резервуара на нефтебазе в Оленегорске Мурманской области. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.
«По адресу Промышленный проезд, дом 11 на территории нефтебазы произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина», — сказано в заявлении.
Как сообщают в МЧС, эксперты оперативно прекратили подачу нефтепродукта в ночь на понедельник, 12 января. Они провели подготовительные работы для откачки бензина и загрязненного снега, чтобы позже утилизировать его.
Отмечается, что для работы на место происшествия прибыл личный состав экологической организации «Экоспас».
Напомним, в ноябре прошлого года произошел разлив нефтесодержащей эмульсии рядом с тяговой подстанцией ОАО «РЖД» в Нижегородской области. Загрязняющие вещества попали в реку Черная, а затем — в пруд.