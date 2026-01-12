Ричмонд
В Новом Уренгое задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Мужчину, избившего ребенка, раскладывавшего рекламные листовки по почтовым ящикам в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Судя по распространенным в соцсетях видео, мужчина в подъезде нападает на подростка, стоящего возле почтовых ящиков. Взрослый неистово бьет ребенка по голове и телу, а мальчик прикрывается от ударов руками. В публикациях отмечалось, что подростку мужчина наносил удары складным ножом, которым и угрожал.

«Да (задержан — ред.). Мы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (“Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия” — ред.)», — сказала собеседница агентства.

Все участники конфликта установлены, с ними проводятся следственные действия, отметили в пресс-службе.

«Подростку причинены телесные повреждения, которые не повлекли каких-либо последствий для здоровья», — уточнили в управлении на вопрос о состоянии ребенка.