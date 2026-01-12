В Новом Уренгое задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка

Судя по распространенным в соцсетях видео, мужчина в подъезде нападает на подростка, стоящего возле почтовых ящиков. Взрослый неистово бьет ребенка по голове и телу, а мальчик прикрывается от ударов руками. В публикациях отмечалось, что подростку мужчина наносил удары складным ножом, которым и угрожал.