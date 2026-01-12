В Минске 12-летняя школьница отдала иностранцу рюкзак с 50 000 рублей. Подробности рассказали в телеграм-канале Министерства внутренних дел.
В милицию обратились родители двух 12-летних школьниц, ставших жертвами мошенников. Удалось установить, что несовершеннолетние познакомились в сети якобы с ровесниками и в скором времени прислали геолокацию «для встречи».
После этого со школьницами связались неизвестные, которые сообщили, что их данные попали в руки злоумышленников, а семьи в опасности. Затем девочкам пришли сообщения якобы от следователя, который начал угрожать арестом родителей.
«Чтобы этого избежать, одна из потерпевших собрала сбережения своей семьи, забрала деньги у второй девочки, сложила около 50 000 рублей в эквиваленте в рюкзак и отдала незнакомцу», — привели подробности в МВД.
Сотрудники милиции задержали курьера. Им оказался 29-летний житель соседней страны, который приехал в Минск и выполнял задания курьера, поступавшие в мессенджере. Деньги фигурант передал посреднику и поехал на вокзал, где и был задержан. Следователи завели уголовное дело за мошенничество.
