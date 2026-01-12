В Самарской области мошенник вернул пенсионеру 330 тысяч рублей

В Самарской области местный житель обратился за помощью. Мужчина лишился крупной суммы денег из-за мошенника, сообщают в региональной прокуратуре.
— 66-летний пенсионер принял звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец убедил мужчину перевести накопления на «безопасный счет». Пожилой гражданин доверился собеседнику и отправил 330 тысяч рублей, — отметили в сообщении.
После перевода денежных средств мошенник перестал выходить на связь. Благодаря действиям надзорного ведомства подозреваемого удалось задержать. Мужчине вернули его накопления, а также выплатили компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.