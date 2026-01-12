В Иркутской области два человека погибли на пожаре

За сутки в Иркутской области было потушено 14 возгораний: в частных, садовых и нежилых домах, в административных зданиях и хозяйственных постройках, а также в двух многоквартирных домах. Кроме того, удалось ликвидировать пожары в двух автомобилях, сообщает МЧС по региону.