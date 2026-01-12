В Иркутской области два человека погибли на пожаре

За сутки в Иркутской области было потушено 14 возгораний: в частных, садовых и нежилых домах, в административных зданиях и хозяйственных постройках, а также в двух многоквартирных домах. Кроме того, удалось ликвидировать пожары в двух автомобилях, сообщает МЧС по региону.
В 4:25 по местному времени поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в Железногорске-Илимском. Когда пожарные прибыли на место, из квартир уже шел густой чёрный дым. Семь человек эвакуировались самостоятельно. С помощью звена газодымозащитной службы удалось спасти ещё двух человек.
В одной из горящих квартир были обнаружены тела 29-летнего мужчины и 36-летней женщины. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра. Эксперты установили, что причиной пожара стала неосторожность при курении.