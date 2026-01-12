В Бурятии пресекли работу криптофермы, причинившей ущерб в 3 млн рублей

«В Бурятии похитители электроэнергии создали мобильную криптоферму, чтобы передвигаться вдоль линий электропередач и нелегально подключаться к энергосетям. За несколько дней работы они успели причинить ущерб на сумму около 3 млн рублей», — написала она в своем Telegram-канале, добавив, что полицейские пресекли эту противоправную деятельность.