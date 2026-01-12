Губернатор Развожаев сообщил о двух попытках ударов ВСУ по Севастополю

Вечером в воскресенье, 11 января, и в ночь на понедельник, 12 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали Севастополь. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, за это время были повреждены два многоквартирных дома, однако люди не пострадали. Он отметил, что ПВО и Черноморский флот сбили четыре беспилотных летательных аппарата.
Развожаев уточнил, что в Балаклаве осколками БПЛА были повреждены два окна и фасады двух жилых домов. Кроме того, на территории детского сада утром были обнаружены мелкие осколки от сбитого аппарата, которые быстро убрали спасатели. Пострадавших среди детей и сотрудников не зафиксировано.
Глава города добавил, что пострадали два автомобиля в Балаклаве, но аварийных ситуаций с людьми не зафиксировано. Он подчеркнул, что службы города оперативно реагируют на все сообщения о находках и выезжают на место. Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей быть внимательными и при обнаружении опасных предметов сразу сообщать по номеру 112.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы российской противовоздушной обороны за ночь сбили 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией страны.