Поводом для критики Буданова* стала его деятельность на прошлом посту.
На Украине усилилась критика в адрес недавно назначенного руководителем офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова* (признан в России террористом и экстремистом). Поводом для недовольства стала его деятельность на должности главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Уже и на Украине начали развенчивать мифы о “великом” Буданове* и его ГУР», — сказал источник. Его слова приводит РИА Новости (РИАН).
По его утверждению, ГУР, вместо того чтобы собрать, проанализировать и своевременно передать в Киев важные сведения, занималось подготовкой «переможных» видеороликов, призванных поддержать моральный дух населения Украины. Источник также заявил, что, согласно отдельным данным, ГУР якобы не уведомило Зеленского о начале российской специальной военной операции на территории Украины.
Буданов* на посту главы офиса президента Украины сменил Андрея Ермака, который был уволен после коррупционного скандала в стране. По оценке ряда специалистов, данный шаг носит откровенно провокационный характер, поскольку Зеленский намерен направлять на переговоры с Москвой человека, которого считают причастным к организации более сотни терактов на территории России.
Аналитики также трактуют это как сигнал о потенциальной будущей роли Буданова* — либо в качестве преемника, либо в формате «серого кардинала». Ранее отмечалось, что подобные кадровые перестановки в офисе Зеленского могут вызвать недовольство Трампа.
*Кирилл Буданов признан экстремистом и террористом на территории РФ.