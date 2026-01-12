Новый глава офиса Зеленского подвергся критике на Украине

По его утверждению, ГУР, вместо того чтобы собрать, проанализировать и своевременно передать в Киев важные сведения, занималось подготовкой «переможных» видеороликов, призванных поддержать моральный дух населения Украины. Источник также заявил, что, согласно отдельным данным, ГУР якобы не уведомило Зеленского о начале российской специальной военной операции на территории Украины.