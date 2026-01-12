В аэропортах Краснодарского края задерживаются 30 рейсов

В международном аэропорту Краснодара, согласно онлайн-табло, задержаны 16 рейсов. На вылет — по два рейса в Москву и Санкт-Петербург, по одному — в Ташкент, Казань и Кутаиси (Копитнари). На прилет задержаны по два рейса в Москву и Санкт-Петербург, по одному — в Красноярск, Екатеринбург, Ташкент, Казань и Кутаиси (Копитнари).
Кроме того, вылеты и прилеты 14 рейсов задержаны в международном аэропорту Сочи. На вылет задерживаются восемь рейсов — три в Москву, по одному в Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Сургут и Екатеринбург. На прилет задержаны еще шесть рейсов: два из Москвы, по одному из Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Саратова.
Аэропорт Геленджика работает по расписанию.