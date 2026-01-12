Ричмонд
Жительница Гомеля заплатит штраф за оскорбление судебного исполнителя по телефону

35-летней жительнице Гомеля назначили штраф в размере 10 базовых за то, что она позволила себе в телефонном разговоре высказывать оскорбления и проклятия в адрес судебного исполнителя. Об этом сообщили в Главном управлении юстиции Гомельской области.

Отмечается, что женщина перестала выплачивать кредит за автомобиль. В связи с этим банк обратился в суд с иском, в котором потребовал исполнить финансовые обязательства. Приобретенный под залог автомобиль был арестован и продан в счет погашения долга, однако этих денег не хватило, чтобы покрыть всю сумму задолженности.

В суде гомельчанка признала вину. Свое поведение она объяснила внезапной вспышкой гнева. За оскорбление госслужащей при исполнении служебных обязанностей ей назначен штраф в размере 10 базовых величин.