Жительница Гомеля заплатит штраф за оскорбление судебного исполнителя по телефону

Отмечается, что женщина перестала выплачивать кредит за автомобиль. В связи с этим банк обратился в суд с иском, в котором потребовал исполнить финансовые обязательства. Приобретенный под залог автомобиль был арестован и продан в счет погашения долга, однако этих денег не хватило, чтобы покрыть всю сумму задолженности.
В суде гомельчанка признала вину. Свое поведение она объяснила внезапной вспышкой гнева. За оскорбление госслужащей при исполнении служебных обязанностей ей назначен штраф в размере 10 базовых величин.