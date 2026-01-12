Полиция Кипра ищет пропавшего экс-главу «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

Владислав Баумгертнер родился 21 января 1972 года в Свердловске. В 2003—2013 годах он занимал пост коммерческого директора предприятия по производству удобрений «Уралкалий» в Пермском крае, затем был назначен его генеральным директором. В августе 2013 года господин Баумгертнер был арестован в Беларуси по обвинению в нанесении ущерба в $100 млн «Беларуськалию» и Белорусской калийной компании (БКК), председателем Наблюдательного совета которой тогда являлся. В 2014 году был экстрадирован в Россию, а в 2015 году уголовное дело в его отношении прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. До 2017 года руководил крупнейшим портовым холдингом России Global Ports.