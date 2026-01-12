Месть омича: появились кадры поджога банного комплекса

В правоохранительных органах региона в понедельник, 12 января 2026 года, обнародовали видео предполагаемого поджога банного комплекса на улице Демьяна Бедного.
На представленных кадрах видно, как некто в балаклаве, скрывающей лицо, с канистрой в руке входит в помещение, выливая содержимое в том числе на деревянную скамью, после чего поджигает горючую жидкость. Пламя распространяется стремительно, в результате чего мужчине приходится спешно покинуть место предполагаемого преступления, после чего стены постройки содрогаются как будто от небольшого взрыва, что демонстрируется с другого ракурса.
«Предварительно установлено, что 41-летний омич, выполнявший роль исполнителя, приехал к строению на автомобиле, проник через забор на территорию, облил помещение горючей жидкостью, поджег и скрылся. В это время 39-летний организатор вместе с 27-летним подельником обеспечивали ему прикрытие и отход», — уточняют по поводу случившегося в полиции.
Вторая часть опубликованного видео содержит кадры задержания якобы причастных к поджогу лиц. Уточняется, что оно проведено в том числе при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии, которым приходится вскрывать дверь одного из подозреваемых.
Обозначено, что действия омичей трактуются как «умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Позиция фигурантов не обнародуется, при этом в официальном сообщении мотивом называются неприязненные отношения с владельцем банного комплекса.