Месть омича: появились кадры поджога банного комплекса

На представленных кадрах видно, как некто в балаклаве, скрывающей лицо, с канистрой в руке входит в помещение, выливая содержимое в том числе на деревянную скамью, после чего поджигает горючую жидкость. Пламя распространяется стремительно, в результате чего мужчине приходится спешно покинуть место предполагаемого преступления, после чего стены постройки содрогаются как будто от небольшого взрыва, что демонстрируется с другого ракурса.