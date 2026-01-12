Силы ПВО за час уничтожили шесть дронов ВСУ над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны за час ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ростовской области. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в Министерстве обороны России.
— В период с 7:00 до 8:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области, — уточнили в Telegram-канале.
За ночь над российскими регионами сбили 13 вражеских беспилотников. Атакам со стороны украинской армии подверглись Республики Крым и Адыгея, а также Воронежская и Курской области.
11 января из-за атаки дронов по Воронежу скончалась молодая женщина. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, она получила ранения при падении обломков беспилотника и умерла в реанимации.