В Пермском крае за сутки МЧС потушило восемь пожаров

Погибших нет.

«За истекшие сутки 11 января 2026 года на территории Пермского края ликвидировано восемь пожаров. Пять пожаров произошли на территории Перми, по одному пожару — на территориях Кочевского, Горнозаводского и Добрянского муниципальных округов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что никто не погиб, но есть пострадавшие. МЧС напомнило, что при обнаружении пожаров нужно звонить по телефонам «01», «101» и «112».