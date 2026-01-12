В Пермском крае за сутки МЧС потушило восемь пожаров

«За истекшие сутки 11 января 2026 года на территории Пермского края ликвидировано восемь пожаров. Пять пожаров произошли на территории Перми, по одному пожару — на территориях Кочевского, Горнозаводского и Добрянского муниципальных округов», — сказано в сообщении.