В Пермском крае за сутки МЧС потушило восемь пожаров

Погибших нет.
В Пермском крае 11 января возникло восемь пожаров в разных территориях. Все возгорания были потушены, рассказала пресс-служба регионального МЧС в своем telegram-канале.
«За истекшие сутки 11 января 2026 года на территории Пермского края ликвидировано восемь пожаров. Пять пожаров произошли на территории Перми, по одному пожару — на территориях Кочевского, Горнозаводского и Добрянского муниципальных округов», — сказано в сообщении.
Уточняется, что никто не погиб, но есть пострадавшие. МЧС напомнило, что при обнаружении пожаров нужно звонить по телефонам «01», «101» и «112».