В Новосибирской области за праздники зафиксировали 7 убийств

В общей сложности полицейские раскрыли 110 преступлений.

Источник: Аргументы и факты

Во время новогодних и рождественских праздников в Новосибирской области расследуются семь убийств и другие тяжкие преступления. Об этом 12 января на оперативном совещании сообщил начальник регионального МВД Андрей Кульков.

По его словам, за выходные было зарегистрировано 7 убийств, 9 других тяжких преступлений и 178 краж — почти в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В общей сложности полицейские раскрыли 110 преступлений. К участковым за эти дни обратились 73 человека, а принято 33 заявления.