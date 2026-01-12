В здании Эрмитажа в Петербурге произошло короткое замыкание

Чрезвычайное происшествие случилось рано утром 12 января в помещении серверной на четвёртом этаже музейного комплекса. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и ликвидировали замыкание в течение получаса.
«12 января в 06:19 мск поступило сообщение о коротком замыкании по адресу: Центральный район, Дворцовая набережная, дом 32. В четырёхэтажном здании музея “Государственный Эрмитаж”, на четвёртом этаже, в помещении серверной площадью 30 кв. м происходило короткое замыкание», — передаёт пресс-служба ведомства.
По данным спасателей, информация о пострадавших не поступала. Для ликвидации инцидента были привлечены 24 человека личного состава МЧС и пять единиц специальной техники. Работа музея была оперативно восстановлена после устранения неисправности.
Ранее сообщалось, что посетители Большого концертного зала в Красноярске были эвакуированы из-за сильного задымления, возникшего в здании Красноярской филармонии. По данным краевого МЧС на месте работали 27 единиц техники и около 100 спасателей. Предварительная причина инцидента — короткое замыкание в Большом зале.
