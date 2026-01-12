Ричмонд
В здании Эрмитажа в Петербурге произошло короткое замыкание

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге произошло короткое замыкание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Чрезвычайное происшествие случилось рано утром 12 января в помещении серверной на четвёртом этаже музейного комплекса. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и ликвидировали замыкание в течение получаса.

«12 января в 06:19 мск поступило сообщение о коротком замыкании по адресу: Центральный район, Дворцовая набережная, дом 32. В четырёхэтажном здании музея “Государственный Эрмитаж”, на четвёртом этаже, в помещении серверной площадью 30 кв. м происходило короткое замыкание», — передаёт пресс-служба ведомства.

По данным спасателей, информация о пострадавших не поступала. Для ликвидации инцидента были привлечены 24 человека личного состава МЧС и пять единиц специальной техники. Работа музея была оперативно восстановлена после устранения неисправности.

Ранее сообщалось, что посетители Большого концертного зала в Красноярске были эвакуированы из-за сильного задымления, возникшего в здании Красноярской филармонии. По данным краевого МЧС на месте работали 27 единиц техники и около 100 спасателей. Предварительная причина инцидента — короткое замыкание в Большом зале.

