Концерт Меладзе на Пхукете обернулся жёстким мордобоем, давкой и руганью

Зрители устроили настоящую драку на концерте Валерия Меладзе на Пхукете. По данным SHOT, конфликт разгорелся под конец шоу на Lotus Arena. Певец общался со зрителями, когда двое мужчин начали размахивать кулаками прямо на танцполе. Причина неизвестна.

Источник: Life.ru

Драка на концерте Валерия Меладзе в Таиланде. Видео @ SHOT.

Разгорячённых любителей музыки разняли их девушки и другие зрители, это не помешало концерту. К слову, некоторые зрители пожаловались на плохую организацию мероприятия. Они заявляют, что шоу началось с задержкой в два часа, а поклонники творчества Меладзе часами ждали у входа.

Некоторым и вовсе сообщили, что попасть в фан-зону они не смогут. А у одной девушки прямо в очереди началась паническая атака.

Ранее в Липецке мужчину насмерть забили в баре. После словесной перепалки мужчина жестоко избил погибшего. Виновник задержан.

