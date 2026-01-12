Концерт Меладзе на Пхукете обернулся жёстким мордобоем, давкой и руганью

Драка на концерте Валерия Меладзе в Таиланде. Видео @ SHOT.
Разгорячённых любителей музыки разняли их девушки и другие зрители, это не помешало концерту. К слову, некоторые зрители пожаловались на плохую организацию мероприятия. Они заявляют, что шоу началось с задержкой в два часа, а поклонники творчества Меладзе часами ждали у входа.
Некоторым и вовсе сообщили, что попасть в фан-зону они не смогут. А у одной девушки прямо в очереди началась паническая атака.
