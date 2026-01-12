Очередную земельную аферу чиновника и коммерсанта раскрыли в Приморье

Аферист, занимая пост замначальника начальника управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа. В 2024 году он выдал разрешение на строительство склада хозяйственных товаров в районе улицы Некрасова в Уссурийске, площадь участка под складом превышала 1 800 квадратных метров. Законных оснований для строительства объекта не было, но служебное положение заместителя позволяло оформить такой документ.
Разрешение было оформлено на юридическое лицо, аффилированное с бывшим главой администрации Надеждинского (тогда ещё) района, ранее осуждённым за незаконное предпринимательство. Разрешение на ввод склада в эксплуатацию тоже было выдано за пределами правового поля.
На этом незаконные действия с участком и его освоением не закончились: якобы легальное строительство склада на муниципальной земле дало право предпринимателю выкупить участок без проведения торгов, по льготной стоимости, составляющей всего 30% от кадастровой. Ущерб Уссурийскому городскому округу составил 3,3 миллиона рублей.
Уже оставивший свою должность чиновник обвиняется по пунктам «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности с причинением тяжких последствий). Дело будет рассматривать Уссурийский районный суд, а иск прокурора о возврате незаконно отчуждённого земельного участка — Арбитражный суд Приморского края. Также фигуранта обяжут компенсировать ущерб муниципальному бюджету.
В 2014 году на 4,5 года колонии общего режима за совершение должностных преступлений и незаконное предпринимательство был осуждён экс-глава Надеждинского муниципального района Григорий Ведерников. В 2010 — 2012 годах он организовал деятельность фактически принадлежавших ему компаний ООО «Грань» и ООО «Уссуртранс» по добыче полезных ископаемых на земельных участках, незаконно переданных им в аренду без необходимого изменения категории земель. Из-за этой деятельности по добыче ресурсов был уничтожен плодородный слой почвы и растительный покров. Размер экологического ущерба, причиненного окружающей среде составил более 58 млн рублей.