Очередную земельную аферу чиновника и коммерсанта раскрыли в Приморье

В 2014 году на 4,5 года колонии общего режима за совершение должностных преступлений и незаконное предпринимательство был осуждён экс-глава Надеждинского муниципального района Григорий Ведерников. В 2010 — 2012 годах он организовал деятельность фактически принадлежавших ему компаний ООО «Грань» и ООО «Уссуртранс» по добыче полезных ископаемых на земельных участках, незаконно переданных им в аренду без необходимого изменения категории земель. Из-за этой деятельности по добыче ресурсов был уничтожен плодородный слой почвы и растительный покров. Размер экологического ущерба, причиненного окружающей среде составил более 58 млн рублей.