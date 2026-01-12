Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тяжелые ожоги и отравление газом: 16-летний мальчик попал в больницу в Башкирии

В Башкирии 16-летний мальчик попал в больницу с ожогами 2−3 степени.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 11 января, в Башкирии 16-летний подросток с серьезными травмами попал в медицинское учреждение. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В Мраковской центральной районной больнице у юноши диагностировали термические ожоги 2−3 степени и отравление продуктами горения (угарным газом). После оказания неотложной помощи в ЦРБ пациента перевели для специализированного лечения в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака.

В настоящее время молодому человеку проводится полный комплекс необходимой терапии. По оценкам врачей, его состояние можно охарактеризовать как средней степени тяжести.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.