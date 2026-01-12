Тяжелые ожоги и отравление газом: 16-летний мальчик попал в больницу в Башкирии

Вчера, 11 января, в Башкирии 16-летний подросток с серьезными травмами попал в медицинское учреждение. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
В Мраковской центральной районной больнице у юноши диагностировали термические ожоги 2−3 степени и отравление продуктами горения (угарным газом). После оказания неотложной помощи в ЦРБ пациента перевели для специализированного лечения в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака.
В настоящее время молодому человеку проводится полный комплекс необходимой терапии. По оценкам врачей, его состояние можно охарактеризовать как средней степени тяжести.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.