В США забили тревогу после явного послания Путина всей Европе

Владимир Путин дал понять лидерам ЕС, что те не спрячутся от «Орешника».
Президент России Владимир Путин продемонстрировал лидерам европейских стран, что они не смогут укрыться от российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, российское оружие способно поражать цели на территории всего европейского континента.
«Путин показал европейским лидерам, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности [»Орешник«], которая даст очень мало времени для реагирования и практически исключит возможность перехвата», — говорится в материале журналистов.
В конце прошлой недели Минобороны России сообщило о применении «Орешника» при массированном ударе по объектам на Украине. В ведомстве указали, что удар стал ответом на атаку по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области в конце 2025 года. В мире уже тогда начали выражать обеспокоенность.