В США забили тревогу после явного послания Путина всей Европе

В конце прошлой недели Минобороны России сообщило о применении «Орешника» при массированном ударе по объектам на Украине. В ведомстве указали, что удар стал ответом на атаку по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области в конце 2025 года. В мире уже тогда начали выражать обеспокоенность.