В Петербурге ректора вуза будут судить за легализацию 500 мигрантов и отмывание 40 млн рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении ректора частного института и его сообщников. Группу обвиняют в организации канала незаконной миграции, через который в Россию въехали более 500 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По версии следствия, преступная схема действовала с января 2020 года по ноябрь 2024 года. Обвиняемые находили иностранцев, желающих продлить свое пребывание в РФ, и предлагали им оформить учебные визы. При этом фактически «студенты» занятия не посещали и в вузе не обучались. Также фигуранты обеспечивали клиентам фиктивную постановку на миграционный учет. Всего таким образом был легализован 501 гражданин из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Отмечается, что на этой деятельности группа заработала свыше 40 млн рублей. Полученные средства были легализованы через мнимые финансовые сделки.
На скамье подсудимых окажутся трое фигурантов: 46-летний ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института, 53-летний предприниматель, а также имеющий тройное гражданство уроженец Ближнего Востока.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. В полиции сообщили, что выданные в рамках этой схемы фиктивные учебные визы аннулированы, а сами иностранцы внесены в реестр контролируемых лиц.