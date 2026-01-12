Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге ректора вуза будут судить за легализацию 500 мигрантов и отмывание 40 млн рублей

Перед судом предстанет ректор частного вуза в Петербурге, организовавший канал нелегальной миграции. По версии следствия, за четыре года он вместе с сообщниками оформил фиктивные учебные визы для 500 иностранцев, заработав на этом более 40 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении ректора частного института и его сообщников. Группу обвиняют в организации канала незаконной миграции, через который в Россию въехали более 500 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, преступная схема действовала с января 2020 года по ноябрь 2024 года. Обвиняемые находили иностранцев, желающих продлить свое пребывание в РФ, и предлагали им оформить учебные визы. При этом фактически «студенты» занятия не посещали и в вузе не обучались. Также фигуранты обеспечивали клиентам фиктивную постановку на миграционный учет. Всего таким образом был легализован 501 гражданин из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отмечается, что на этой деятельности группа заработала свыше 40 млн рублей. Полученные средства были легализованы через мнимые финансовые сделки.

На скамье подсудимых окажутся трое фигурантов: 46-летний ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института, 53-летний предприниматель, а также имеющий тройное гражданство уроженец Ближнего Востока.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. В полиции сообщили, что выданные в рамках этой схемы фиктивные учебные визы аннулированы, а сами иностранцы внесены в реестр контролируемых лиц.