В Петербурге ректора вуза будут судить за легализацию 500 мигрантов и отмывание 40 млн рублей

По версии следствия, преступная схема действовала с января 2020 года по ноябрь 2024 года. Обвиняемые находили иностранцев, желающих продлить свое пребывание в РФ, и предлагали им оформить учебные визы. При этом фактически «студенты» занятия не посещали и в вузе не обучались. Также фигуранты обеспечивали клиентам фиктивную постановку на миграционный учет. Всего таким образом был легализован 501 гражданин из стран ближнего и дальнего зарубежья.