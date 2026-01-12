Обыск провели в квартире 70-летнего казахстанца, а потом допросили его сына

В ходе обыска полицейские обнаружили кусты конопли, выращиваемые в домашних условиях. Пожилой мужчина пояснил, что растения принадлежат его 33-летнему сыну, который осенью принес семена и оборудовал в квартире теплицу.
Сотрудники полиции изъяли горшки с коноплей, оборудование для поддержания микроклимата, а также высушенные растения, упакованные в бумагу. Сын пенсионера признал, что семена принадлежат ему, и пояснил, что выращивал растения для личного употребления.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначены экспертизы для установления факта немедицинского потребления наркотических веществ подозреваемым. По результатам будет принято процессуальное решение.
Следственные мероприятия продолжаются.