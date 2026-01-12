ФСБ предотвратила теракт на Чусовском мосту

За попытку подрыва моста задержан житель Прикамья. Его данные не раскрываются. На допросе он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников и перевел на так называемые «безопасные счета» свои сбережения в размере 350 тыс. руб.
«Далее по указанию злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств он изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершения террористического акта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края», — сообщили в ФСБ.
По факту покушения на теракт возбуждено уголовное дело.