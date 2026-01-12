Ричмонд
В Пермском крае задержали россиянина, готовившего теракт под влиянием мошенников

Россиянина завербовали украинские спецслужбы, обманувшие его через мессенджер.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ предотвратила теракт, который готовили украинские спецслужбы на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. Силовики задержали жителя Чусового, ставшего жертвой телефонных аферистов. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

С помощью Росгвардии ФСБ остановила подготовку взрыва на объекте Свердловской железной дороги. Задержанный мужчина рассказал, что в Telegram перевёл мошенникам 350 тысяч рублей на «безопасные счета».

По версии ФСБ, аферисты притворялись сотрудниками правоохранительных органов. Они заставили его изготовить самодельное взрывное устройство под предлогом помощи в возврате денег и проверки антитеррористической защиты транспорта в крае.

Дома у задержанного изъяли 10 килограммов взрывчатки и компоненты для бомб. Там же нашли веб-камеру для наблюдения за мостом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. ФСБ собирает доказательства для обвинения в приготовлении к теракту и незаконном производстве взрывчатки. Задержанному грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ арестовала 10 человек в пяти регионах России за диверсии под угрозами от украинских спецслужб. Операции прошли в Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Эти люди поджигали служебные автомобили и повреждали объекты энергетики и транспорта.