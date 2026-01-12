В Пермском крае задержали россиянина, готовившего теракт под влиянием мошенников

Дома у задержанного изъяли 10 килограммов взрывчатки и компоненты для бомб. Там же нашли веб-камеру для наблюдения за мостом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. ФСБ собирает доказательства для обвинения в приготовлении к теракту и незаконном производстве взрывчатки. Задержанному грозит наказание до пожизненного лишения свободы.