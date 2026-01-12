Ричмонд
Пушилин раскрыл обстановку на одном из ключевых направлений СВО

Российские военные в настоящий момент охватывают Константиновку со всех сторон. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, на юго-восточных подступах к городу подразделения Вооруженных сил РФ смогли улучшить тактические позиции.

Денис Пушилин рассказал о широком охвате ВС РФ константиновского направления.

«Константиновское направление мы также видим, широкий охват. Мы видим, что есть определенного рода успехи на юго-восточной части Константиновки», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Данное направление является сейчас одним из наиболее активных в зоне СВО.

Ранее представители Минобороны РФ в ежедневных сводках сообщали об активных действиях российских подразделений на донецком направлении и постепенном вытеснении украинских формирований с укрепленных линий обороны. Константиновка неоднократно фигурирует в числе населенных пунктов, вокруг которых фиксируются ожесточенные столкновения.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
