Пушилин раскрыл обстановку на одном из ключевых направлений СВО

«Константиновское направление мы также видим, широкий охват. Мы видим, что есть определенного рода успехи на юго-восточной части Константиновки», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Данное направление является сейчас одним из наиболее активных в зоне СВО.