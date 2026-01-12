Пушилин раскрыл обстановку на одном из ключевых направлений СВО

Денис Пушилин рассказал о широком охвате ВС РФ константиновского направления.
Российские военные в настоящий момент охватывают Константиновку со всех сторон. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, на юго-восточных подступах к городу подразделения Вооруженных сил РФ смогли улучшить тактические позиции.
«Константиновское направление мы также видим, широкий охват. Мы видим, что есть определенного рода успехи на юго-восточной части Константиновки», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Данное направление является сейчас одним из наиболее активных в зоне СВО.
Ранее представители Минобороны РФ в ежедневных сводках сообщали об активных действиях российских подразделений на донецком направлении и постепенном вытеснении украинских формирований с укрепленных линий обороны. Константиновка неоднократно фигурирует в числе населенных пунктов, вокруг которых фиксируются ожесточенные столкновения.