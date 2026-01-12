Пермяк задержан за попытку взорвать Чусовской мост. Видео

Попытаться совершить теракт пермяка заставили мошенники.
ФСБ задержало жителя Чусового (Пермский край) за попытку подрыва железнодорожного моста. Мужчина заявил, что совершить теракт его заставили мошенники.
«Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. Задержан мужчина 1972 года рождения. Он сообщил о том, что, являясь пользователем мессенджера Telegram, под воздействием телефонных мошенников перевел на “безопасные счета” денежные средства в размере 350 тысяч рублей», — сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, дома у пермяка обнаружили 10 килограммов взрывчатки и компоненты для ее изготовления. Возбуждено уголовное дело.