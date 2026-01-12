Пермяк задержан за попытку взорвать Чусовской мост. Видео

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. Задержан мужчина 1972 года рождения. Он сообщил о том, что, являясь пользователем мессенджера Telegram, под воздействием телефонных мошенников перевел на “безопасные счета” денежные средства в размере 350 тысяч рублей», — сообщили в ЦОС ФСБ.