В Омске отец и сын угорели в гараже: один погиб

Трагедия случилась во время новогодних праздников.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «СуперОмску», в новогодние каникулы в одном из гаражей гаражного кооператива «Полет 22», что в Кировском административном округе, произошла трагедия. Ночью на 8 января 2026 года там угорели отец и сын.

По предварительной информации, 72-летний мужчина погиб. Его сын, 50-летний мужчина, был доставлен в больницу в отделение токсикологии с диагнозом «отравление выхлопными газами».

Причины случившегося неизвестны.

Следственное управление СКР по Омской области по факту случившегося проводит проверку.