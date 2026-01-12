Магнитная буря 13 января: когда станет легче и ждать ли новых ударов

Январь продолжает держать в напряжении метеозависимых. Только за последние дни геомагнитная обстановка несколько раз менялась скачкообразно, а 12 января ситуация и вовсе пошла не по сценарию. Несмотря на относительно спокойные прогнозы, Землю накрыла магнитная буря силой почти шесть баллов. Чего ждать дальше и будет ли продолжение 13 января 2026 — в материале URA.RU.