Магнитная буря 13 января: когда станет легче и ждать ли новых ударов

Январь не даст покоя метеозависимым.
Январь продолжает держать в напряжении метеозависимых. Только за последние дни геомагнитная обстановка несколько раз менялась скачкообразно, а 12 января ситуация и вовсе пошла не по сценарию. Несмотря на относительно спокойные прогнозы, Землю накрыла магнитная буря силой почти шесть баллов. Чего ждать дальше и будет ли продолжение 13 января 2026 — в материале URA.RU.
Прогноз магнитной бури на 13 января.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, на 13 января ожидается спокойная магнитосфера, но с оговорками. Уровень геомагнитной активности прогнозируется на отметке около 3,5 балла, что формально относится к зеленому уровню, однако это выше средних фоновых значений.
Вероятность развития сценариев распределяется следующим образом:
46% — сохранится спокойная магнитосфера;35% — возможна возбужденная магнитосфера;19% — условия будут полностью стабильными.
Индекс Ap ожидается на уровне 15, что говорит о умеренных колебаниях магнитного поля. Показатель солнечной активности F10.7 составит 135 единиц — это повышенный, но не критический уровень. Иными словами, полноценной магнитной бури 13 января не прогнозируется, однако чувствительные люди могут продолжать ощущать последствия предыдущего геомагнитного удара.
Атмосферное давление 13 января: норма или нет.
По данным Гидрометцентра, атмосферное давление также будет выше привычных значений. В Санкт-Петербурге 13 января ожидается около 765 мм рт. ст. Это заметно выше климатической нормы (760 мм), но не считается экстремальным. Такое давление может вызывать тяжесть в голове, сонливость и вялость у метеозависимых.
В Москве показатель составит около 750 мм рт. ст., что также немного выше нормы для региона. Для большинства людей такие значения безопасны, однако при склонности к перепадам давления возможен дискомфорт.
Когда магнитные бури в январе: обновленный прогноз.
После нестабильного начала месяца в период с 13 по 16 января ученые ожидают в целом спокойную геомагнитную обстановку зеленого уровня. Магнитосфера должна работать без резких всплесков, хотя фон останется немного повышенным.
Во второй половине января ситуация может снова измениться. С 17 по 19 января прогнозируется возбужденное состояние магнитосферы с активностью около четырех баллов. 20 января специалисты допускают усиление до пяти баллов, что соответствует магнитной буре красного уровня.
Далее, с 21 по 23 января, магнитосфера, по предварительным данным, останется в возбужденном состоянии. Кратковременная стабилизация возможна 24−25 января, однако уже 26−27 января не исключен новый подъем активности до четырех баллов. После этого условия должны постепенно вернуться к норме.
Что такое магнитные бури и почему о них говорят все чаще.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время солнечных выбросов в космос летят потоки заряженных частиц. Достигая Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая ее колебания — своего рода невидимый «шторм».
Сила магнитных бурь измеряется по шкале от 0 до 9 баллов. Значения до трех считаются спокойными, от четырех — возбужденными. Бури от пяти баллов и выше уже могут ощущаться физически и влиять на работу техники. Именно в такие периоды люди чаще жалуются на ухудшение самочувствия.
Прогноз магнитных бурь в ближайшие дни.
Как магнитные бури влияют на организм.
Как пояснила URA.RU кардиолог Марина Орлова, геомагнитные возмущения становятся дополнительным стрессом для организма, особенно при наличии хронических заболеваний. В такие дни возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, возможны спазмы сосудов, перепады давления, головные боли и головокружение.
Нервная система также реагирует на солнечную активность. Возможны нарушения сна, повышенная тревожность и раздражительность. Кроме того, врачи отмечают влияние психологического фактора: если человек заранее ждет ухудшения самочувствия, симптомы могут усиливаться — срабатывает эффект ноцебо.
При этом здоровые и физически активные люди чаще всего переносят такие периоды без заметных последствий — их организм быстрее адаптируется к внешним колебаниям.
Как пережить дни магнитных бурь.
Специального лекарства от магнитных бурь не существует. Если самочувствие в норме, профилактический прием препаратов не требуется. При головной боли допустимо использование безрецептурных обезболивающих — строго по инструкции.
Для поддержки нервной системы врачи нередко рекомендуют магний с витамином B6. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно строго соблюдать назначенную терапию и не менять дозировки без консультации специалиста.
При резком ухудшении состояния, сильной боли, перебоях в работе сердца или выраженном скачке давления нельзя списывать все на магнитную бурю — в таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.