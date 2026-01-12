В Новосибирске задержали 18-летнего грабителя из примерочной

В Новосибирске задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина заказал куртку стоимостью свыше 30 тысяч рублей, а в примерочной подменил товар и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По информации правоохранителей, подозреваемым оказался 18-летний ранее судимый житель Новосибирска. Молодого человека задержали сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («грабеж»).