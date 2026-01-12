В Новосибирске задержали 18-летнего грабителя из примерочной

В Новосибирске задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина заказал куртку стоимостью свыше 30 тысяч рублей, а в примерочной подменил товар и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.