В Новосибирской области мужчина выбросил собаку в завязанном пакете

Как рассказала подписчица канала «Инцидент Новосибирск», днём неизвестный мужчина выбросил наглухо завязанный чёрный пакет. Внутри находилась переноска с маленькой собакой — шпицем. Животное провело около семи часов в сугробе и могло погибнуть, если бы вечером его случайно не нашли прохожие. Собаку обнаружили около 21:00 и спасли.