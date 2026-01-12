Ричмонд
В Новосибирской области мужчина выбросил собаку в завязанном пакете

В городе Обь Новосибирской области полиция зарегистрировала сообщение о жестоком обращении с животным. Речь идёт о случае, произошедшем 10 января 2026 года в районе гаражей на улице Калинина.

Источник: Сиб.фм

Как рассказала подписчица канала «Инцидент Новосибирск», днём неизвестный мужчина выбросил наглухо завязанный чёрный пакет. Внутри находилась переноска с маленькой собакой — шпицем. Животное провело около семи часов в сугробе и могло погибнуть, если бы вечером его случайно не нашли прохожие. Собаку обнаружили около 21:00 и спасли.

В пресс-службе МВД подтвердили, что информация о произошедшем принята, сообщение зарегистрировано.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. Редакция надеется, что виновный будет установлен и привлечён к ответственности.