В Британии пять подростков жестоко убили мужчину и выложили видео в Сеть

Полиция британского Кливленда задержала пятерых молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет, которые подозреваются в жестоком убийстве 49-летнего мужчины, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что злоумышленников вычислили благодаря видео с расправой, которое они выложили в Сеть.
«Пять человек были арестованы ночью по подозрению в убийстве после инцидента, произошедшего вчера вечером в Стоктоне. Около 18:50 в субботу, 10 января, сотрудники полиции были вызваны по адресу Эгглсклифф-Клоуз в Стоктоне, где был найден мёртвым 49-летний мужчина», — говорится в заявлении полиции.
Правоохранители также призвали не распространять видеозапись, так как это может повлиять на судебное разбирательство и причинить боль близким жертвы.
Пока подробности трагедии и мотив молодых людей не раскрываются. Полиция призвала свидетелей обратиться в органы.
