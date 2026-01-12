В Британии пять подростков жестоко убили мужчину и выложили видео в Сеть

«Пять человек были арестованы ночью по подозрению в убийстве после инцидента, произошедшего вчера вечером в Стоктоне. Около 18:50 в субботу, 10 января, сотрудники полиции были вызваны по адресу Эгглсклифф-Клоуз в Стоктоне, где был найден мёртвым 49-летний мужчина», — говорится в заявлении полиции.