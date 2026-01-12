Ричмонд
В Британии пять подростков жестоко убили мужчину и выложили видео в Сеть

Полиция Великобритании задержала пятерых подростков, которые подозреваются в жестком убийстве 49-летнего мужчины, видео с расправой они выложили в социальные сети.

Полиция британского Кливленда задержала пятерых молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет, которые подозреваются в жестоком убийстве 49-летнего мужчины, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что злоумышленников вычислили благодаря видео с расправой, которое они выложили в Сеть.

«Пять человек были арестованы ночью по подозрению в убийстве после инцидента, произошедшего вчера вечером в Стоктоне. Около 18:50 в субботу, 10 января, сотрудники полиции были вызваны по адресу Эгглсклифф-Клоуз в Стоктоне, где был найден мёртвым 49-летний мужчина», — говорится в заявлении полиции.

Правоохранители также призвали не распространять видеозапись, так как это может повлиять на судебное разбирательство и причинить боль близким жертвы.

Пока подробности трагедии и мотив молодых людей не раскрываются. Полиция призвала свидетелей обратиться в органы.

Ранее пять человеческих голов нашли подвешенными на веревках на пляже в Эквадоре.