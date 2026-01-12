Выяснилось, как ректор российского вуза легализовал 500 мигрантов за ₽40 млн

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о масштабной схеме незаконной миграции. Фигурантами стали ректор частного вуза и двое его предполагаемых сообщников. Материалы переданы в суд.
Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемые организовали канал легализации иностранцев под прикрытием обучения. Гражданам других государств, желавшим продлить пребывание в России, предлагалось оформить учебные визы без фактического посещения занятий, а также провести незаконную постановку на миграционный учет.
По версии следствия, схема действовала почти пять лет — с января 2020 года по ноябрь 2024-го. За это время через нее были легализованы 501 иностранец из стран ближнего и дальнего зарубежья. Общий доход от противоправной деятельности превысил 40 млн рублей. Полученные средства, как полагают правоохранительные органы, фигуранты отмывали через фиктивные финансовые сделки.
На скамье подсудимых окажутся 46-летний ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института, 53-летний предприниматель и уроженец одного из государств Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство. Их задержание было проведено в ноябре 2024 года. Изначально фигурантов заключили под стражу, позднее меру пресечения смягчили до домашнего ареста.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. В полиции уточнили, что все фиктивные учебные визы уже аннулированы, а иностранные граждане внесены в реестр контролируемых лиц.
Читайте также: «Семья Джако»: как один человек построил самую страшную машину смерти в РФ.