Выяснилось, как ректор российского вуза легализовал 500 мигрантов за ₽40 млн

По версии следствия, схема действовала почти пять лет — с января 2020 года по ноябрь 2024-го. За это время через нее были легализованы 501 иностранец из стран ближнего и дальнего зарубежья. Общий доход от противоправной деятельности превысил 40 млн рублей. Полученные средства, как полагают правоохранительные органы, фигуранты отмывали через фиктивные финансовые сделки.