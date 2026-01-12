Полиция поймала пятьсот пьяных челябинцев за рулем в новогодние праздники

Госавтоинспекция изловила 56 водителей, которые сели за руль пьяными повторно.
В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции поймали 465 пьяных водителей в новогодние праздники. Из них 56 человек сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудниками Госавтоинспекции Челябинской области в период новогодних праздников при надзоре за дорожным движением с 1 по 12 января 2026 года выявлено 465 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Из них 56 водителей сели за руль повторно», — уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД.
К административной ответственности были привлечены 409 водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования. По решению суда их отстранят от управления транспортом на срок от полутора до двух лет. Также им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей.
Рецидивисты будут привлечены уже к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы, а также конфискация машины в пользу государства.
В ГИБДД добавили, что всего с 1 по 12 января в регионе зарегистрировано 70 ДТП с пострадавшими. Из них 14 ДТП произошло с участием детей, в которых 14 пострадали и четверо погибли.