Полиция поймала пятьсот пьяных челябинцев за рулем в новогодние праздники

К административной ответственности были привлечены 409 водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования. По решению суда их отстранят от управления транспортом на срок от полутора до двух лет. Также им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей.