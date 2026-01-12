Силовики задержали жителя Подмосковья за выращивание марихуаны

Мужчина занимался незаконной деятельностью с 2023 года. Он выращивал коноплю в лесах Подмосковья. Правоохранители провели обыск у подозреваемого и нашли 1027 свертков из фольги, 13 полимерных пакетов и два пластиковых контейнера. Все предметы мужчина прятал в подвале дома. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и заключили его в СИЗО.