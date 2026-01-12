Ричмонд
Силовики задержали жителя Подмосковья за выращивание марихуаны

Полицейские задержали жителя Электростали, который выращивал марихуану для дальнейшей продажи. Мужчине грозит уголовная ответственность. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.о. Электросталь в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина занимался незаконной деятельностью с 2023 года. Он выращивал коноплю в лесах Подмосковья. Правоохранители провели обыск у подозреваемого и нашли 1027 свертков из фольги, 13 полимерных пакетов и два пластиковых контейнера. Все предметы мужчина прятал в подвале дома. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и заключили его в СИЗО.

Ранее правоохранители поймали жителя Сергиево-Посадского городского округа, который вырастил у себя на участке 28 кустов конопли. В отношении мужчины завели уголовное дело. Его заключили под стражу.