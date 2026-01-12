Трамп заявил о пересечении Ираном красных линий

Иран пересек красные линии, начав подавлять протесты в стране, заявил Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в пересечении «красных линий» при разгоне протестов в стране. Об этом он заявил в интервью, фрагменты которого публикует Clash Report. Политик подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке.
«Они [власти Ирана] начали, похоже, [пересекать красные линии]. Они жестокие — можете называть их лидерами, я не знаю, можно ли их назвать лидерами. Думаю, они правят с помощью насилия», — заявил американский лидер журналистам. Фрагменты опубликованы в соцсети X. Трамп добавил, что США и американские военные «очень серьезно» относятся к вопросу протестов в Иране.
Он отметил, что у Вашингтона есть «несколько вариантов действий» в ответ на политику иранских властей. При этом он указал, что обсуждение этих вариантов уже идет на уровне военного и политического руководства США. Один из них — удар по ряду объектов в стране. Также американский глава заявлял, что Иран призвал США к переговорам. На днях в Иране по всей стране вспыхнуло протесты из-за недовольства людей властями.