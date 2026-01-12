Ричмонд
Водитель погиб во врезавшейся в забор легковушке в воронежском селе

40-летний мужчина из Самарской области при этом выехал на встречную полосу.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

11 января около 08:00 утра в селе Залиман Богучарского района Воронежской области произошло смертельное ДТП. По предварительной информации полиции, водитель автомобиля «HAVAL DARGO», 40-летний житель Самарской области, допустил выезд на полосу встречного движения, после чего не справился с управлением.

Автомобиль съехал с проезжей части улицы Малаховского у дома № 150 и врезался в забор. В результате сильного удара водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.