ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Прикамье

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, который, по данным ведомства, планировался украинскими спецслужбами.

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, который, по данным ведомства, планировался украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В городе Чусовой задержан местный житель 1972 года рождения. Следствие считает, что он стал жертвой телефонных мошенников: сначала перевёл им 350 тысяч рублей, а затем под их влиянием согласился изготовить взрывное устройство.

Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и предложили мужчине помочь «вернуть деньги», если он проведёт «проверку антитеррористической защищённости» объекта транспортной инфраструктуры.

При обыске по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты 10 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления самодельных бомб и веб-камера для наблюдения за железнодорожным мостом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. Сейчас собираются доказательства для дополнительной квалификации по статье о приготовлении к теракту.

За совершение таких преступлений по совокупности ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

