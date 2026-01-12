ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Прикамье

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, который, по данным ведомства, планировался украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
В городе Чусовой задержан местный житель 1972 года рождения. Следствие считает, что он стал жертвой телефонных мошенников: сначала перевёл им 350 тысяч рублей, а затем под их влиянием согласился изготовить взрывное устройство.
Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и предложили мужчине помочь «вернуть деньги», если он проведёт «проверку антитеррористической защищённости» объекта транспортной инфраструктуры.
При обыске по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты 10 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления самодельных бомб и веб-камера для наблюдения за железнодорожным мостом.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. Сейчас собираются доказательства для дополнительной квалификации по статье о приготовлении к теракту.
За совершение таких преступлений по совокупности ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
