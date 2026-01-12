В Пермском крае эвакуировали пассажиров поезда из-за сообщения о бомбе

Поезд стоял на станции в Пермском крае около часа.
В ночь на 12 января в Кунгре (Пермский край) эвакуировали пассажиров поезда Санкт-Петербург — Челябинск. Причиной стало сообщение о взрывчатке.
«Поезд остановился на станции в Кунгуре и на место выехали все экстренные службы. По моим данным, эвакуировали 660 пассажиров», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Уточняется, что поезд стоял около часа, пока кинологи обследовали состав. Взрывчатку не обнаружили, и поезд поехал дальше. URA.RU направило запрос в пресс-службу Свердловской железной дороги. Ответ на него ожидается.