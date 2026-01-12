Удары по югу России и атаки в новогодние праздники: карта атак БПЛА 12 января

Он добавил, что, по данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве (город входит в состав Балаклавского района Севастополя — прим. URA.RU) в результате разлета осколков были повреждены два окна в двух многоквартирных домах, а также стена одного из зданий. Кроме того, осколками задело два автомобиля.