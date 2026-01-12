Удары по югу России и атаки в новогодние праздники: карта атак БПЛА 12 января

Больше всего беспилотников за прошедшую ночь сбито в небе над Ростовской областью.
Прошедшей ночью, 12 января, украинские беспилотники атаковали шесть российских территорий. Удары в основном пришлись по южным регионам России. В частности, в городе Балаклава, находящемся недалеко от Севастополя, пострадали несколько многоквартирных домов. Также там обнаружили осколки сбитого дрона, которые упали на территорию детского сада.
Всего за период новогодних праздников было сбито больше тысячи дронов ВСУ. В Курской области от ударов беспилотников погиб один мирный житель. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ 12 января — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Сколько дронов ВСУ сбито ночью 12 января.
Прошедшей ночью силы ПВО сбили 13 дронов, запущенных с украинской стороны. Об этом следует из официальной сводки Минобороны России. Беспилотники самолетного типа были уничтожены над следующими российскими регионами:
четыре БПЛА — над территорией Ростовской области;два БПЛА — над территорией Республики Крым;два БПЛА — над территорией Республики Адыгея;два БПЛА — над территорией Курской области;два БПЛА — над акваторией Черного моря;один БПЛА — над территорией Воронежской области.
Севастополь: в Балаклаве повреждена инфраструктура.
Фрагменты сбитого БПЛА упали на территорию одного из детских садов.
ВСУ вечером и в ночное время предпринимали две попытки атаки на Севастополь, в ходе которых были уничтожены четыре дрона. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили четыре БПЛА», — написал Развожаев в своем telegram-канале.
Он добавил, что, по данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве (город входит в состав Балаклавского района Севастополя — прим. URA.RU) в результате разлета осколков были повреждены два окна в двух многоквартирных домах, а также стена одного из зданий. Кроме того, осколками задело два автомобиля.
Утром на территории детского сада в Балаклаве у входной группы были обнаружены мелкие фрагменты сбитого БПЛА. Повреждений самого здания не выявлено. Никто из людей не пострадал.
Ростовская область: атакованы пять районов.
Прошедшей ночью в Ростовской области украинские дроны атаковали пять районов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«С вечера воскресенья в Ростовской области перехвачены и уничтожены БПЛА в Каменске, Аксайском, Белокалитвинском, Кашарском и Миллеровском районах», — написал Слюсарь в telegram-канале.
Он добавил, что информации о раненых мирных жителях не поступало. В настоящее время уточняются данные о последствиях для инфраструктуры.
Воронежская область: без последствий.
По предварительным данным, раненых и последствий для инфраструктуры региона нет. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Кроме того, до раннего утра на территории региона действовал режим опасности БПЛА, который был отменен.
Какие аэропорты не работали ночью 12 января.
Временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Волгограда и Геленджика. Это сделано в целях безопасности пассажиров. К утру ограничения были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Сколько БПЛА сбито за новогодние праздники.
В Курской области средства ПВО за январские каникулы уничтожили 280 беспилотников.
За последнюю неделю средствами ПВО было перехвачено и уничтожено не менее 1193 украинских БПЛА над территорией России. Об этом следует из данных, опубликованных Минобороны.
Наибольшая интенсивность атак пришлась на 5 и 6 января, когда было сбито 356 и 360 беспилотников соответственно. Основная часть ударов пришлась на европейскую часть РФ.
В Курской области за период с 1 по 10 января было уничтожено 280 БПЛА различных типов. Чаще всего под удары украинских военных попадали Глушковский, Суджанский, Хомутовский районы. За данный промежуток времени один человек погиб, еще девять получили различные ранения. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.