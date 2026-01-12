Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бухаре произошло массовое отравление учащихся

Vaib.uz (Узбекистан. 11 января). В Бухарской области зафиксирован случай массового отравления учащихся. Накануне, 11 января, в Каракульском районе сразу 20 учащихся одного из местных частных учебных центров были доставлены в районное медицинское объединение бригадами скорой помощи. У пострадавших были выявлены признаки отравления неустановленным веществом.

Источник: Vaib.Uz

По срочному поручению хокима области была сформирована специальная рабочая группа, которая оперативно выехала на место происшествия. Все пострадавшие прошли необходимые лабораторные и инструментальные обследования в соответствии с медицинскими стандартами.

К счастью, благодаря своевременной помощи врачей состояние всех 20 пациентов удалось стабилизировать. В настоящее время все они выписаны домой для амбулаторного лечения. За каждым из пострадавших закреплены территориальный семейный врач и патронажная медицинская сестра. Сообщается, что сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, жалоб нет.

В то же время у учащихся были взяты образцы крови, которые в установленном порядке направлены на экспертизу. Дополнительная информация о причинах отравления и результатах исследований будет предоставлена позднее, сообщили в областном управлении здравоохранения.