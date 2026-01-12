В Бухаре произошло массовое отравление учащихся

По срочному поручению хокима области была сформирована специальная рабочая группа, которая оперативно выехала на место происшествия. Все пострадавшие прошли необходимые лабораторные и инструментальные обследования в соответствии с медицинскими стандартами.
К счастью, благодаря своевременной помощи врачей состояние всех 20 пациентов удалось стабилизировать. В настоящее время все они выписаны домой для амбулаторного лечения. За каждым из пострадавших закреплены территориальный семейный врач и патронажная медицинская сестра. Сообщается, что сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, жалоб нет.
В то же время у учащихся были взяты образцы крови, которые в установленном порядке направлены на экспертизу. Дополнительная информация о причинах отравления и результатах исследований будет предоставлена позднее, сообщили в областном управлении здравоохранения.