В Бухаре произошло массовое отравление учащихся

К счастью, благодаря своевременной помощи врачей состояние всех 20 пациентов удалось стабилизировать. В настоящее время все они выписаны домой для амбулаторного лечения. За каждым из пострадавших закреплены территориальный семейный врач и патронажная медицинская сестра. Сообщается, что сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, жалоб нет.