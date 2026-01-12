В центре Иркутска мужчина с судимостью похитил у незнакомки телефон. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, все произошло во время новогодних праздников. Потерпевшая объяснила, что стояла возле магазина, как к ней подошел неизвестный и вырвал из рук смартфон.
— Девушка попыталась догнать вора, но самостоятельно с этим не справилась, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Благодаря имеющимся записям с камер видеонаблюдения удалось установить приметы мужчины. Его удалось задержать в ближайшее время. Позже выяснилось, что телефон украл 32-летний иркутянин, который ранее уже был судим. Он планировал отдать «находку» в комиссионный магазин. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Грабеж».