В центре Иркутска мужчина с судимостью похитил у незнакомки телефон. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, все произошло во время новогодних праздников. Потерпевшая объяснила, что стояла возле магазина, как к ней подошел неизвестный и вырвал из рук смартфон.