В центре Иркутска мужчина с судимостью похитил у незнакомки телефон

Он планировал отдать «находку» в комиссионный магазин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В центре Иркутска мужчина с судимостью похитил у незнакомки телефон. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, все произошло во время новогодних праздников. Потерпевшая объяснила, что стояла возле магазина, как к ней подошел неизвестный и вырвал из рук смартфон.

— Девушка попыталась догнать вора, но самостоятельно с этим не справилась, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Благодаря имеющимся записям с камер видеонаблюдения удалось установить приметы мужчины. Его удалось задержать в ближайшее время. Позже выяснилось, что телефон украл 32-летний иркутянин, который ранее уже был судим. Он планировал отдать «находку» в комиссионный магазин. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Грабеж».