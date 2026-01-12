Бывший владелец сжег купленный жителем Красноярского края автомобиль

Не желая признаваться в том, что иномарка продана, фигурант решил облить ее бензином и поджечь. Для этого он проник на территорию автосервиса и разбил лобовое стекло автомобиля, разлив в салоне бензин. Затем устроил поджог. Чтобы скрыть следы, он попытался поджечь стоявший рядом Kia, но, к счастью, безуспешно. Повреждено лишь лакокрасочное покрытие.