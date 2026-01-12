Ричмонд
Бывший владелец сжег купленный жителем Красноярского края автомобиль

Он сделал это из-за долгов.

Источник: ГУ МВД

У жителя Красноярского края сожгли автомобиль. Об этом сообщили в региональном МВД.

В Зеленогорске в полицию обратился мужчина 1987 года рождения. Он сказал, что кто-то поджег его автомобиль Toyota стоимостью около 160 тысяч рублей. Иномарка была неисправной и стояла в районе автосервиса. Парня, который сжег автомобиль, удалось отследить. Им оказался местный житель 1990 года рождения.

Выяснилось, что злоумышленник продал автомобиль своему знакомому, так как находился в затруднительном финансовом положении. Новый владелец перепродал иномарку пострадавшему. Позже еще один кредитор потребовал от подозреваемого долг и предложил продать ту же машину, не зная, что она уже продана.

Не желая признаваться в том, что иномарка продана, фигурант решил облить ее бензином и поджечь. Для этого он проник на территорию автосервиса и разбил лобовое стекло автомобиля, разлив в салоне бензин. Затем устроил поджог. Чтобы скрыть следы, он попытался поджечь стоявший рядом Kia, но, к счастью, безуспешно. Повреждено лишь лакокрасочное покрытие.

На фигуранта завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Канске 57-летняя женщина напала на своих соседей.