Бывший владелец сжег купленный жителем Красноярского края автомобиль

У жителя Красноярского края сожгли автомобиль. Об этом сообщили в региональном МВД.
В Зеленогорске в полицию обратился мужчина 1987 года рождения. Он сказал, что кто-то поджег его автомобиль Toyota стоимостью около 160 тысяч рублей. Иномарка была неисправной и стояла в районе автосервиса. Парня, который сжег автомобиль, удалось отследить. Им оказался местный житель 1990 года рождения.
Выяснилось, что злоумышленник продал автомобиль своему знакомому, так как находился в затруднительном финансовом положении. Новый владелец перепродал иномарку пострадавшему. Позже еще один кредитор потребовал от подозреваемого долг и предложил продать ту же машину, не зная, что она уже продана.
Не желая признаваться в том, что иномарка продана, фигурант решил облить ее бензином и поджечь. Для этого он проник на территорию автосервиса и разбил лобовое стекло автомобиля, разлив в салоне бензин. Затем устроил поджог. Чтобы скрыть следы, он попытался поджечь стоявший рядом Kia, но, к счастью, безуспешно. Повреждено лишь лакокрасочное покрытие.
На фигуранта завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
