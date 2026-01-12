В США грузовик въехал в толпу на акции солидарности с Ираном, есть пострадавшие

Инцидент произошел в воскресенье в районе Вествуд, где собрались около 3 тысяч митингующих. По данным городской пожарной службы, непосредственно под колеса попал один человек, который не получил серьезных травм. Еще двух участников акции медики осмотрели на месте происшествия, от госпитализации они отказались.