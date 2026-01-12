В США грузовик въехал в толпу на акции солидарности с Ираном, есть пострадавшие

В Лос-Анджелесе водитель грузового автомобиля въехал в участников демонстрации, собравшихся на акцию солидарности с протестующими в Иране. Водитель был избит толпой и задержан полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Los Angeles Times.
Инцидент произошел в воскресенье в районе Вествуд, где собрались около 3 тысяч митингующих. По данным городской пожарной службы, непосредственно под колеса попал один человек, который не получил серьезных травм. Еще двух участников акции медики осмотрели на месте происшествия, от госпитализации они отказались.
Прежде чем на место прибыла полиция, участники митинга вытащили водителя из кабины и избили его. Капитан полиции Лос-Анджелеса Ричард Гэбэлдон подтвердил, что задержанный получил травмы. Ему может быть предъявлено обвинение в нападении с применением оружия.
Los Angeles Times отмечает: несмотря на закрепленный на грузовике политический лозунг, официальные лица пока не считают, что инцидент был политически мотивирован или являлся терактом. К расследованию подключились федеральные власти. Помощник генпрокурора Билл Эссайли в соцсети X сообщил, что делом занимаются сотрудники ФБР для установления точных мотивов водителя.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала граждан выражать свой протест мирным путем.
Акция в США проходила на фоне масштабных волнений в самой Исламской Республике. Начавшиеся 29 декабря с протестов торговцев и студентов в Тегеране, беспорядки быстро охватили крупные города Ирана. К 2 января мирные акции переросли в вооруженные столкновения с полицией. Власти страны назвали бунтовщиков террористами, возложив ответственность за происходящее на Израиль и США.