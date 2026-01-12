Из-за непогоды в Ялте произошло семь подтоплений

Из-за непогоды в Ялте зафиксировали подтопления по семи адресам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
«С начала штормового в ЕДДС Ялты поступило 1063 обращения», — рассказала градоначальница.
Как уточнила руководитель администрации, упало два дерева. Кроме того, рухнула подпорная стена. Этот участок оградили. Планируется, что там выполнят восстановительные работы. Павленко также сообщила о подтоплениях по семи адресам.
«Экстренно прочищены 3 ливневки и зафиксирована одна авария электроснабжения — восстановлено», — добавила чиновница.