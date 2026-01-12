«Деньги тратил на продукты и оплату занятий дочери вокалом». Минчанин выдавал себя за милиционера и взимал «штрафы»

Мужчина возвращался с подработки, заметив на проспекте Победителей выпившего незнакомца. Минчанин к нему подошел, представился сотрудником милиции и сказал, что мужчина, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, совершает правонарушение. За это ему грозит взыскание вплоть до административного ареста. Также обвиняемые предложил мужчине альтернативный вариант: оплатить штраф на месте.
Так как у минчанина денег не было, он предложил лжемилиционеру поехать к нему домой — на улицу Леси Украинки. В квартире был брат мужчины. Ему 37-летний фигурант также представился сотрудником органов внутренних дел и сказал, что его родственнику нужно оплатить штраф за совершенное правонарушение в размере одной базовой величины, то есть 45 рублей. Деньги передали, аферист их потратил на продукты и личные нужды.
На следующее утро минчанин пошел по тому же адресу. Дверь ему открыла мать мужчины. Лжемиционер сказал, что пришел проконтролировать «нарушителя», однако его не оказалось дома. Пожилая женщина предположила, что сын где-то выпивает, заметив, что он накануне вернулся из ЛТП.
Минчанин пригрозил, что снова отправит мужчину на принудительное лечение от алкогольной зависимости или же на три месяца на работу в мужское подворье Свято-Елисаветинского монастыря. После этого он стал рассказывать о преимуществах второго варианта и уговорил женщину написать заявление о направлении сына в монастырь. Она согласилась и после этого фигурант попросил оплатить 105 рублей за койко-место. Он пообещал на следующий день прийти за мужчиной, однако этого не произошло.
Через некоторое время женщина встретила на улице участкового и про все ему сообщила. Тот ответил, что минчанка имела дело с мошенником, и посоветовал написать заявление.
Подобным образом обвиняемый смог обманут еще одного выпившего минчанина, взяв с него «штраф» в размере двух базовых величин, или 90 рублей. Мужчина, разменяв деньги, заплатил сумму, а также назвал личные данные, номер мобильного телефона, чтобы получить копию протокола.
Спустя несколько дней лжемилиционер связался с мужчиной и сказал, что суд наложил на него взыскание в виде пяти суток ареста или штрафа в размере пяти базовых величин — на выбор. Минчанин, не разбираясь, доплатил оставшуюся сумму «штрафа», переведя на карту еще 130 рублей. Деньги фигурант потратил на оплату занятий дочери вокалом.
Заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич заметил, что обвиняемый женат, на иждивении имеет четверых детей, нигде официально не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчине было предъявлено обвинение по статье 382 Уголовного кодекса — самовольное присвоение звания или власти должностного лица, а также по части 2 статьи 209 УК — мошенничество. Минчанин признал вину полностью.